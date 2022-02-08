إندونيسيا تجمع 764 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك

قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان، إن البلاد باعت صكوكا بقيمة 11 تريليون روبية (764.42 مليون دولار) في عطاء تقليدي اليوم الثلاثاء، وإنه استقطب طلبات اكتتاب بلغت في المجمل 29.4 تريليون روبية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن عوائد السندات التي بيعت في عطاء اليوم، جاءت متباينة مقارنة مع الأوراق المناظرة في العطاء السابق يوم 25 يناير الماضي.

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وكانت إندونيسية جمعت 10 تريليونات روبية (693.24 مليون دولار) من بيع سندات إسلامية في عطاء أعلنت عنه في مايو، وهو ما يتوافق مع الهدف الاسترشادي.

يذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، قال العام الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة قد تستثمر في منشأة لإنتاج لقاح "كوفيد-19" في إندونيسيا.

وأضاف أن "دولة الإمارات أعلنت عن استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية".

وتابع: "ستخدم هذه الاستثمارات في مشروعات وقطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق كبيرة للشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين".