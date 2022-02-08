بعد تعافٍ هش.. هذه الأخطار تنتظر منطقة اليورو

كشف صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو، دعمت بقوة دخول الأسر وحماية الميزانيات العمومية للشركات. كما ساعدت المستويات العالية من التطعيم والتكيف المتزايد مع الوباء في تعزيز الانتعاش الاقتصادي القوي.

ووفق ورقة بحثية حديثة للصندوق، فإن التحدي الآن هو تنسيق تطبيع السياسة الاقتصادية في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، بما في ذلك تطور الوباء وموروثاته، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المستمرة. وستكون المرونة عاملاً أساسيًا، حيث أصبحت السياسات موجهة بشكل متزايد لاحتواء الندوب وتخفيف الارتفاع المحتمل في عدم المساواة والفقر.

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وذكر أنه بمجرد أن يتم التوسع بحزم، ستحتاج البلدان المثقلة بالديون على وجه الخصوص إلى خفض ديونها. كما يجب الإعلان عن الخطط الموثوقة لتحقيق ذلك في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج القواعد المالية للاتحاد الأوروبي إلى الإصلاح، بما في ذلك النظر في إنشاء صندوق للمناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لخط الأساس، فمن المتوقع أن تظل ديناميكيات التضخم على المدى المتوسط ضعيفة. لكن مخاطر التضخم الصعودي زادت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وينبغي أن يقف البنك المركزي الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعديل المسار حسب الحاجة.

وكشف صندوق النقد الدولي أنه يمكن لبعض دول منطقة اليورو تشديد موقفها التحوطي الكلي بالنظر إلى تقييمات الأصول الممتدة، لاسيما في أسواق العقارات.

في الوقت نفسه، فقد انتعش سوق العمل بسرعة ولكن بشكل غير متساوٍ عبر القطاعات. وتحتاج السياسات إلى تسهيل إعادة توزيع العمالة وحماية المستضعفين، بما في ذلك إعادة تشكيل مهارات العمال وصقلهم، واستخدام إعانات التوظيف، وتعزيز شبكات الأمان المستهدفة.

وأوضح الصندوق، الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات عالية التأثير المتوخاة في حزمة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم ضرورية لتعزيز المرونة، ودعم التحولات الخضراء والرقمية، وتعزيز النمو المحتمل.