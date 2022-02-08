نائب وزير الصناعة السعودي: نستهدف مضاعفة إنتاج الذهب 10 مرات

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس خالد المديفر، إن معدن الذهب ينتشر في منطقة الدرع العربية من جنوبه في نجران وجيزان إلى مدين في الشمال.

وأضاف في مقابلة على قناة "روتانا خليجية"، مساء الاثنين، أن قيمة الذهب تُقدر بنحو 860 مليار ريال، من إجمالي قيمة الثروات المعدنية في السعودية المُقدرة بنحو 5 تريليونات ريال بناء على المكتشف سابقاً وأسعار 2016، بينما باحتسابها وفق أسعار اليوم ستكون القيمة أكثر بكثير من ذلك.

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وأوضح المديفر أن الذهب هو ثاني المعادن في القيمة بعد الفوسفات، إذ يشكل الذهب 18% من إجمالي قيمة المعادن.

وقال نائب وزير الصناعة، إن السعودية بها 6 مناجم عاملة حالياً، ولديها 6 مناجم تحت الإنشاء أكبرها منجم منصورة ومسرة باستثمارات نحو 3 إلى 4 مليارات ريال.

وأضاف أن استراتيجية التعدين تستهدف مضاعفة إنتاج الذهب 10 أضعاف الإنتاج في عام 2015، عبر الوصول إلى إنتاج يُقدر بنحو 15 مليار ريال بدلاً من 3 مليارات ريال، لا فتاً إلى إنتاج نحو 400 ألف أونصة ذهب حالياً.

وبحسب المهندس خالد المديفر، فإن مبيعات المملكة من "الفوسفات" تبلغ نحو 10 مليارات ريال تضيف للناتج المحلي مع "الأمونيا" نحو 14 مليار ريال، ويعمل فيها ما يزيد عن 10 آلاف موظف.

وقال المديفر إن الصين يتمركز فيها 90% من تصنيع المعادن النادرة، والمملكة لديها معادن نادرة بقيمة تقارب 300 مليار ريال، مؤكداً أن استراتيجية التعدين تهدف إلى خفض استيراد المعادن بما يزيد عن 65%.

وعن الوظائف المطلوبة في قطاع التعدين، قال المهندس خالد المديفر، إن تحليلا أجرته الوزارة كشف عن الحاجة لنحو 50 ألف وظيفة يمكن التدريب والتأهيل عليها، تتوزع على 20 ألف وظيفة في تعدين المناجم، و30 ألفا في وظائف المعادن، وتتوزع على نسبة 30% جامعيين و70% فنيين.

وأشار المديفر إلى إطلاق توظيف 1400 شخص في القطاع قبل 6 شهور، ويجري توظيف 1400 شخص آخرين في تشغيل المناجم حالياً، منها للفنيين في تشغيل المناجم والمعدات والمصانع، أما فئة الجامعيين فتضم مهندسي عمليات وتعدين وجيولوجيين وخبراء الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات.