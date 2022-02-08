.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الوزراء السعودي" يُقر تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية

  • الخط
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
اقتصاد السعودية

"الوزراء السعودي" يُقر تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية

التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وبحسب بيان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن المجلس وافق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) قد دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021، والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية، باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة.

لهذا السبب.. "الاستثمارات العامة" السعودي يتوجه لأسواق الدين رغم وفرة موارده قصص اقتصادية صندوق الاستثمارات لهذا السبب.. "الاستثمارات العامة" السعودي يتوجه لأسواق الدين رغم وفرة موارده

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، في بيان سابق، أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

كذلك تشمل المرحلة الأولى التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها المُعلَنة مسبقاً، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والرقم التسلسلي للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟ لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟
اكتشف المزيد