.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو في المغرب خلال 5 سنوات قادمة

  • الخط
رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء المغربي (فرانس برس)
رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء المغربي (فرانس برس)
اقتصاد المغرب

الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو في المغرب خلال 5 سنوات قادمة

لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي

الرباط - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وقالت فون دير لاين على حسابها على تويتر عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش: "هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية".

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5% بحلول 2030، كما حدد هدفا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52% من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم "البوابة العالمية" أعلنت في سبتمبر الماضي، لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027، دعما للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريحات نارية للكاظمي حول التدخل الخارجي بالشأن العراقي تصريحات نارية للكاظمي حول التدخل الخارجي بالشأن العراقي
اكتشف المزيد