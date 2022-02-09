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هكذا أثرت الطروحات الأولية على سيولة سوق الأسهم السعودية

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سوق السعودية

هكذا أثرت الطروحات الأولية على سيولة سوق الأسهم السعودية

حمد العليان: وتيرة مخصصات البنوك ستهدأ بالمرحلة المقبلة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 0.17% ليفقد 20.41 نقطة، ويقفل عند مستوى 12205.47 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

أرجع المحلل المالي حمد العليان، في مقابلة مع "العربية" أسباب تأثر سوق السعودية، إلى عدد من العوامل منها السيولة، وبعض التهدئة في موجة صعود أسعار النفط، مؤكدا أن الإدراجات ساهمت بحسب السيولة، كما توقع أن تخف حدة حجز المخصصات من أرباح البنوك السعودية.

كانت أسهم شركات الخليجية العامة، وتهامة، وبوان، وعطاء، والدريس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والصناعات الكهربائية، والراجحي ريت، وإسمنت ينبع، وإسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.61% و 2.84%.

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فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 25332.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 122 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 4979 صفقة.

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