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"موانئ" السعودية ترخّص لمستثمر أجنبي جديد

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موانئ السعودية مناسبة
"موانئ": الترخيص يخضع لاشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين
اقتصاد السعودية

"موانئ" السعودية ترخّص لمستثمر أجنبي جديد

منحته لشركة عبر بحار المشرق العالمية لمزاولة نشاط الوكالات البحرية

دبي - العربية.نت

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أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية، ترخيصاً موحداً لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة (OOCL) كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات البحرية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الترخيص يخضع لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، وهو استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية وتوطينها محلياً، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي لربط قارات العالم الثلاث.

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يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تسمح من خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، إذ يعد الترخيص الممنوح لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة، واحداً من تراخيص عدة مقدمة لكبريات الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم، بهدف تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تطوير الموانئ السعودية ويجعلها عنصر جذب استثماري مهم يدعم التجارة، ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

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