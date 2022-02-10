الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 11.2 % خلال ديسمبر 

ذكرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن معدل الارتفاع السنوي للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بلغ 11.2% في شهر ديسمبر 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأضافت الهيئة أنه كمؤشر على التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الأنشطة الفرعية الثلاثة وهي التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، فقد استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر الثامن على التوالي خلال عام 2021.

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وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة إلى الأجل الطويل، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابياً في مايو 2021، واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2020، متأثرة بشكل رئيسي بآثار الوباء العالمي.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، ويشمل ذلك إنتاج النفط، والصناعات التحويلية بالإضافة إلى إمدادات الكهرباء والغاز 74.5%، و22.6% و2.9% على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.