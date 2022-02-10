برنامج حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال للمستفيدين عن شهر فبراير

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، مبلغ 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، لعدد مستفيدين مستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال.

وبحسب بيان للبرنامج، فإن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1062 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 129 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.