رئيس وزراء لبنان: الاتفاق على خطة التعافي المالي "عملية صعبة"

أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس، إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي لمواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد ووصفها بأنها "عملية صعبة".

يُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة بـ70 مليار دولار في النظام المالي، على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وأمر حيوي لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

مادة اعلانية

وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي تلفزيوني بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة للعام 2022: "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة.. نعتقد أنها عملية صعبة.. عملية كميكاز (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها".

تراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 90% منذ تفجر الأزمة المالية في أواخر عام 2019. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلغ رسميا سعر الصرف القديم المربوط بالدولار والبالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعرا أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية التي تبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.

وأضاف ميقاتي أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات، بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي اليوم الخميس.

وتلزم موافقة مجلس النواب قبل دخول الموازنة حيز التنفيذ.

