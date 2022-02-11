المركزي الإماراتي يوافق على إطلاق بنك رقمي تدعمه إيه.دي.كيو

قالت شركة إيه.دي.كيو القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، إن مصرف الإمارات المركزي أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تدعمها الشركة.

تأتي الخطوة بعد أن شهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه ياب التي مقرها دبي، وهي أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

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أطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، والتي تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق.

وستمتلك إيه.دي.كيو وشركة الاستثمار القابضة ألفا ظبي حصة تبلغ مجتمعة 65%، في البنك الرقمي الذي يحمل اسم "وي-أو".

وقالت الشركة إن المساهمين الآخرين هم شركة الاتصالات الإماراتية التي ستحوز 25%، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 10%.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في وي-أو 2.3 مليار درهم (626.26 مليون دولار)، بالإضافة إلى المساهمة العينية.

وقالت إيه.دي.كيو إن وي-أو ستطلق قريبا نسخة تجريبية تبدأ بخدمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.