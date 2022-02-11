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انكماش دون المتوقع للاقتصاد البريطاني في ديسمبر

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اقتصاد بريطانيا

انكماش دون المتوقع للاقتصاد البريطاني في ديسمبر

بسبب الانتشار الكبير للسلالة أوميكرون المتحورة

لندن - رويترز

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انكمش الاقتصاد البريطاني 0.2%، في ديسمبر/كانون الأول الذي دفع فيه الانتشار الكبير للسلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19 الكثير من البريطانيين إلى العمل من المنزل، وتجنب أنشطتهم الاجتماعية المعتادة في وقت احتفالات عيد الميلاد، وهو ما أثر بالسلب على الكثير من الأنشطة في قطاع الخدمات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6%، في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا بنسبة 0.6%، للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وزيادته 6.3%، عن الفترة نفسها من العام السابق.

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