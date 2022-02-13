الإمارات ترفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

يأتي ذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في الدولة.

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وتتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام راشد خلفان النعيمي، على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة "كوفيد-19" بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكِمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

وأكد النعيمي أن مكتب تنظيم الإعلام سيكثّف جهوده للتحقق من التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية المطبقة حفاظاً على الصحة العامة إلى جانب الالتزام بتطبيق التصنيف العمري المعتمد على رواد الصالات السينمائية.

وألغت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية، القيود التي كانت مفروضة على الطاقة الاستيعابية بالتدرج بالنسبة لكافة الأنشطة والفعاليات في الدولة وفي مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وجاءت الإجراءات الإماراتية في ظل انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس "كوفيد-19" في الدولة وتعزيزاً للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي.