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السعودية تطبّق تصنيفها الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية

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اقتصاد السعودية

السعودية تطبّق تصنيفها الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية

تحديد المهام والمهارات الأساسية اللازمة لكل مهنة

دبي - العربية.نت

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طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية الذي تسعى من خلاله للوصول إلى نظام تصنيف مهني متطور في وظائف الخدمة المدنية.

ويحتوي الدليل على جملة من المبادرات الفرعية المتمثلة في تحديد المهام والمهارات الأساسية اللازمة لكل مهنة، وإيجاد لغة موحدة لتعريف المهن.

ويستهدف الدليل دعم عمليات الموارد البشرية من خلال توفير بطاقات أوصاف مهنية تدعم الجهات الحكومية في تحديد المهام الدقيقة والتدريب والتطوير وتخطيط القوى العاملة.

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ويشمل التطبيق ربط تصنيف الوظائف الحالي بالتصنيف السعودي الموحد للمهن والمواءمة معه، وتحديث المسميات المهنية التي تغطي أنشطة وظائف الخدمة المدنية وربطها بالتخصصات العلمية والمهنية الموجودة في سوق العمل، وإعداد مواصفات المهنة التي تتضمن طبيعة عملها وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل والجدارات والمعارف والقدرات والمهارات المناسبة لها.

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