هذا هو الموعد الفعلي لإطلاق مركبات "كروز" ذاتية القيادة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن بدء التجارب وتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة "كروز" ذاتية القيادة نهاية العام الجاري تمهيدا لإطلاق الخدمة فعليا عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية التي تشغل مركبات الشركة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن ذلك جاء خلال استقبال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، وفد شركة "كروز" الأميركية برئاسة نائب رئيس الشركة للتطوير في الولايات المتحدة، أنتوني جريجوري.

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وجرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني إلى جانب خطة توريد المركبات والجوانب التشغيلية والتطورات المتعلقة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة في ولاية سان فرانسيسكو، وإنتاج سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة لتكون دبي المنصة العالمية لتشغيلها.

وقال الطاير، إن "هذه المبادرة تسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030".

وأضاف: "ستكون دبي المنصة العالمية لانطلاق نموذج (أوريجن) Origin من شركة (كروز) وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، على أن يكون عام 2023 موعد تشغيل مركبات (كروز) ذاتية القيادة بعدد محدود مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجيا لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030".

ولفت الطاير إلى أن تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي، والخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي وتنقسم إلى قسمين جماعية وفردية.