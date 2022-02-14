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الإمارات وإندونيسيا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

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إمارة أبوظبي
اقتصاد الإمارات

الإمارات وإندونيسيا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري

بعد أشهر من المفاوضات

دبي - العربية.نت

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ذكر مسؤولون من الإمارات وإندونيسيا أن البلدين على وشك وضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري واستثماري بعد أشهر من المفاوضات، حيث من الممكن توقيع الاتفاق في مارس المقبل.

وكانت الإمارات وإندونيسيا، دخلتا في سبتمبر الماضي، بمحادثات من أجل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز الاستثمار بين البلدين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، قد يتم توقيعه الشهر المقبل على أقرب تقدير.

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من جانبه، قال المسؤول الكبير في وزارة التجارة الإندونيسية، جاتميكو بريس يتجاكسونو، إن الجانبين يعملان على الانتهاء من الاتفاق، وإنه قد يتم توقيعه في مارس 2022.

لكن يتجاكسونو رفض التعليق على الأمور التي لا تزال قيد التفاوض.

تعد إندونيسيا من بين دول عدة تسعى الإمارات لإبرام اتفاقيات تجارية معها، إذ تريد الإمارات إنجاز العديد من الاتفاقيات التجارية هذا العام.

وذكر الزيودي أن من بين الاتفاقيات التي تدرسها الإمارات، اتفاق شراكة اقتصادية مع تجمع دول شرق إفريقيا التجاري الذي يضم كينيا ورواندا وتنزانيا.

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