الحكومة الألمانية تقرر رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من مارس

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، رفع معظم قيود كورونا اعتبارا من شهر مارس 2022.

وانخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف في ألمانيا، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

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وسجلت ألمانيا اليوم الاثنين، 76465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 20% مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي، نقلاً عن رويترز.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الولايات الاتحادية يوم الأربعاء لمناقشة إمكانية تخفيف القيود.

وأظهرت مسودة تقرير إلى الاجتماع اطلعت عليها رويترز أن من بين الخطوات المحتملة إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية.

وتشمل المسودة أيضا خططا لزيادة عدد الحضور بالتجمعات الخاصة في الأماكن المغلقة إلى 20 بشرط تلقي الجميع التطعيمات.

وفي مرحلة ثانية من تخفيف القيود، قد تعيد السلطات فتح الملاهي الليلية وتسمح بدخول من لم يحصلوا على التطعيمات إلى المطاعم بدءا من الرابع من مارس/آذار.

وسيظل وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.

وقالت لجنة خبراء ألمانية أمس الأحد إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف القيود، نظرا لأنه من المتوقع أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الجائحة في الأسابيع القادمة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.