المركزي الياباني يعرض شراء سندات سيادية بأسعار فائدة ثابتة 

عرض البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين، شراء سندات سيادية لأجل خمس إلى عشر سنوات بأسعار فائدة ثابتة دون أن يحدد قيمة الشراء، في أول عملية له من هذا النوع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وشهدت أسواق سندات الدين العام الحالي، انتعاشًا في العوائد بعد تحركات كل من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي لكبح ارتفاع التضخم.

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من جانبه، سعى بنك اليابان المركزي إلى نفي التكهنات بتشديد السياسة النقدية، مشيرا إلى أن التضخم منخفض في البلاد، إلا أن ذلك لم يوقف ارتفاع العائدات على السندات السيادية ومعها تكاليف اقتراض الشركات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.

وسجلت إصدارات الشركات من السندات نموا بنحو 9٪ منذ بداية يناير إلى 2.4 تريليون ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، بدعم من طرح بقيمة 550 مليار ين من مجموعة سوفت بنك.