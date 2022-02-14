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رئيسة الاحتياطي بسان فرانسيسكو لا تتفق مع زيادة الفائدة 0.5% في مارس

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اقتصاد أميركا

رئيسة الاحتياطي بسان فرانسيسكو لا تتفق مع زيادة الفائدة 0.5% في مارس

أسعار التضخم ترتفع 7.5% الشهر الماضي

دبي - العربية.نت

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اعترضت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي على زيادة قوية ومفاجئة لأسعار الفائدة، وذلك على عكس التوجه السائد.

وقالت أمس، إنها لا تتفق مع زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي منتصف مارس المقبل.

وتأتي تصريحات دالي والمسؤولة عن 9 ولايات في الغرب الأميركي، لتخالف توجهات رؤساء بنوك مركزية في ولايات أميركية أخرى، طالبوا برفع قوي للفائدة يصل إلى 1% بحلول يوليو المقبل، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التضخم زيادة بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي.

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