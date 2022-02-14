اقتصاد أميركا
رئيسة الاحتياطي بسان فرانسيسكو لا تتفق مع زيادة الفائدة 0.5% في مارس
أسعار التضخم ترتفع 7.5% الشهر الماضي
اعترضت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي على زيادة قوية ومفاجئة لأسعار الفائدة، وذلك على عكس التوجه السائد.
وقالت أمس، إنها لا تتفق مع زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي منتصف مارس المقبل.
مادة اعلانية
وتأتي تصريحات دالي والمسؤولة عن 9 ولايات في الغرب الأميركي، لتخالف توجهات رؤساء بنوك مركزية في ولايات أميركية أخرى، طالبوا برفع قوي للفائدة يصل إلى 1% بحلول يوليو المقبل، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التضخم زيادة بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً
-
بلومبرغ: بنك أكسس يعتزم شراء الأعمال المصرفية للأفراد التابعة لـ"سيتي" بالهندبقيمة 2.5 مليار دولار شركات
-
أسعار الغاز في أوروبا تقفز 14% مع تصاعد الحديث عن غزو روسي لأوكرانياترسل روسيا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم طاقة
-
طيران الجزيرة تتحول للربحية بـ 7 ملايين دينار في 2021نمت أرباح الشركة بنسبة 165% في الربع الأخير شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية