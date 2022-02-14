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عجز الميزانية في البحرين انخفض 35% في 2021 ليصل لـ1.08 مليار دينار

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اقتصاد البحرين مناسب
البحرين
اقتصاد البحرين

عجز الميزانية في البحرين انخفض 35% في 2021 ليصل لـ1.08 مليار دينار

إجمالي الإيرادات العامة بلغ 2.56 مليار دينار

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيانات أولية لوزارة المالية بأن عجز الميزانية انخفض بنسبة 35%، في عام 2021 ليصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار دينار في 2020.

وأظهرت البيانات كذلك أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 2.56 مليار دينار (6.79 مليار دولار) مقارنة مع 2.08 مليار دينار في 2020، بينما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3.64 مليار دينار (9.66 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 3.75 مليار دينار في العام السابق.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2021، كشفت محافظة البحرين على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.

ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام 2021 إلا أن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد.

كما لفتت الوزارة إلى انخفاض العجز المالي بنسبة 35% حيث بلغ إجمالي العجز 1080 مليون دينار بحريني في عام 2021 مقارنة بـ 1670 مليون دينار في عام 2020.

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