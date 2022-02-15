أميركا.. أسعار المنتجين ترتفع بأكثر من المتوقع خلال يناير

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير الماضي، مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم العام الجاري.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.4% في ديسمبر.

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وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير 2022، صعد المؤشر 9.7% في أعقاب قفزة بلغت 9.8% خلال ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% وأن يقفز 9.1% على أساس سنوي.

وأعلنت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين خلال يناير، مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاما.