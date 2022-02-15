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ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال يناير

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اقتصاد السعودية

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال يناير

بسبب ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يناير 2022، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، فيما جاء المؤشر بذات النسبة المسجلة في ديسمبر 2021.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2%.
وأشارت إلى تأثر قسم النقل بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.

فيما تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.3%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10%.

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وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعاً بنسبة 1.2%، متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.9%، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.3%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 15.3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الماضي استقراراً نسبياً مقارنة بشهر ديسمبر 2021، حيث ارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

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