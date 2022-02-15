ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال يناير
بسبب ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يناير 2022، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، فيما جاء المؤشر بذات النسبة المسجلة في ديسمبر 2021.
وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2%.
وأشارت إلى تأثر قسم النقل بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.
فيما تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.3%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10%.
وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعاً بنسبة 1.2%، متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.9%، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 6.3%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 15.3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الماضي استقراراً نسبياً مقارنة بشهر ديسمبر 2021، حيث ارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.
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