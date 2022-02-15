روسيا و أوكرانيا
الروبل الروسي يرتفع 2.1% مع هدوء التوترات مع أوكرانيا
روسيا أعلنت سحب بعض قواتها قرب أوكرانيا بعد تدريبات عسكرية
ارتفع الروبل الروسي 2% مقابل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان روسيا سحب بعض قواتها قرب أوكرانيا بعد تدريبات عسكرية، وهو ما يخفف القلق حيال غزو محتمل غذى موجة مبيعات في الأصول الروسية الأسبوع الماضي.
وصعد الروبل 2.1% مقابل الدولار إلى 75.15 ليقترب من استعادة كل خسائره التي منها بها في أكبر هبوط لجلسة واحدة في عامين يوم الجمعة.
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وأمام اليورو، ارتفع الروبل 1.7% إلى 85.28.
وصعدت مؤشرات الأسهم الروسية متعافية من موجة مبيعات في الجلستين السابقتين.
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