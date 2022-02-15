رئيس الفيدرالي في "سانت لويس": التضخم المرتفع يهدد مصداقية البنك المركزي 

حذر جيمس بالارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، من أن التضخم المرتفع في أميركا يهدّد مصداقية البنك المركزي الذي يجب عليه مكافحته برفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد.

وأشار بالارد إلى أنه من الضروري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو المقبل.

مادة اعلانية

ويعني ذلك نقلها من نطاق يتراوح من 0 إلى 0.25% كما كانت عليه منذ مارس 2020، إلى نطاق يتراوح من 1 إلى 1.25%.

وكان معدل التضخم قد بلغ 7.5% على أساس سنوي في يناير، في أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 40 عاما.