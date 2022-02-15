رئيس "قناة السويس": التوسعة ستزيد طول القطاع المزدوج 10 كيلومترات

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي إلى 82 كيلومترا من 72.

وقال ربيع في مؤتمر صحافي، إن توسعة الممر الملاحي بالكامل إلى مسار مزدوج ستكون باهظة التكلفة.

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تعرقلت حركة النقل البحري العالمية العام الماضي عندما جنحت واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في القطاع الجنوبي من القناة التي يبلغ طولها 190 كيلومترا، لحوالي أسبوع.

وكان ربيع يتحدث على متن كراكة شمال مدينة السويس على مبعدة حوالي كيلومترين من الموقع الذي جنحت فيه سفينة الحاويات إيفر غيفن في مارس من العام الماضي.

وقال إن الهدف من العمل هو تعزيز سلامة حركة الملاحة، وإن الفترة الزمنية لمرور السفن في قناة السويس ستبقى عند 11 ساعة.