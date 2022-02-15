 السعودية تقفل طرح فبراير من الصكوك بـ 13.17 مليار ريال

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال.

بحسب البيان الصادر من المركز، اليوم الثلاثاء، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الشريحة الأولى 7.528 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

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وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.

وكان حجم إصدار الصكوك في يناير الماضي بلغ 2.833 مليار ريال، قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.