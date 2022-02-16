اقتصاد
إرجاء اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة السبع إلى مطلع مارس
لأن معظمهم لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم
قال مصدران مطلعان إن اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الذي كان مقررا خلال أيام تأجل حتى الأول من مارس/آذار.
وكان من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين.
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وقال أحد المصدرين مساء أمس الثلاثاء إن اجتماعهم تأجل لأن معظم المسؤولين الماليين لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم.
وترأس ألمانيا هذا العام مجموعة السبع المؤلفة من دول ذات اقتصادات متقدمة.
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