التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في نحو 30 عامًا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفع في يناير إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 30 عاما، مما زاد الضغط على تكلفة المعيشة.

أكد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع في يناير مقارنة بتسجيله 5.4% في ديسمبر.

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وقال مكتب الإحصاء الوطني إن 5.5%، كان المستوى الأعلى منذ مارس 1992.

ارتفعت الأسعار على مستوى العالم خلال العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بينما يواجه المستهلكون أيضًا ارتفاعًا في تكاليف الغذاء مع إعادة فتح الاقتصادات من عمليات الإغلاق الوبائي.

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، ردا على البيانات: "نتفهم الضغوط التي يواجهها الناس في ما يتعلق بتكاليف المعيشة".

وأضاف: "هذه تحديات عالمية".

مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود، تتخذ البنوك المركزية قرارًا بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة. وقد رفع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي بهدف خفض التضخم.

وتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا ذروته عند 7.25٪ في أبريل.

قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى كابيتال إيكونوميكس، إن "أحدث زيادة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ستضيف المزيد من الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بسرعة".

رفع صناع السياسة في ديسمبر تكاليف الاقتراض من مستوى قياسي منخفض عند 0.1% إلى 0.25%، وهو أول تشديد منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما رفعوها مرة أخرى هذا الشهر إلى 0.5%.