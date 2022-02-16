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السعودية: ترخيص مصانع ومستودعات المستلزمات الطبية إلكترونياً

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الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء السعودسة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
اقتصاد السعودية

السعودية: ترخيص مصانع ومستودعات المستلزمات الطبية إلكترونياً

عبر النظام الموحد "غد"

دبي - العربية.نت

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية خدمة ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة إلكترونيا عبر النظام الموحد "غد"، وذلك اعتبارا من اليوم، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الهيئة عملائها إلى ضرورة التقديم على الخدمة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما دعت الحاصلين على الترخيص الورقي لمصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى ترحيل بيانات الرخصة ومتطلباتها إلى النظام الإلكتروني الموحد "غد"، للاستفادة من الخدمات المرتبطة بمتطلب الحصول على الترخيص.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بترخيص المصنع (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد)، إذ إن ترخيص المصنع من خلال النظام متطلب للتقديم على طلبات (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد).

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وأوضحت أنه يمكن التقديم على الخدمة من خلال الدخول إلى حساب المنشأة من خلال الرابط (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، ومن ثم اختيار خدمات التراخيص، وإنشاء رخصة جديدة، وتحديد المجال والنشاط، ويتم بعد ذلك تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

يشار إلى أن النظام الإلكتروني الموحد "غد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتيح العديد من الخدمات التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة، كما يمكن لمستخدمي النظام متابعة تواريخ انتهاء التراخيص بمختلف أنواعها للقيام بالتجديد في الموعد المحدد.

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