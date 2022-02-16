رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري ينمو 9% في النصف الأول 2021-2022
النمو في الربع الثاني المنتهي في ديسمبر بلغ 8.3%
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.
وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2022 مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لرويترز.
ويوم الأحد الماضي، توقعت وزارة التخطيط المصرية أن يبلغ معدل النمو نحو 6% خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مدفوعًا بطفرة النمو الـمحققة خلال الربع الأول من العام البالغة 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما، الأمر الذي تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة "كورونا"، انعكست في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي في مصر، سارة النشار، في تصريحات سابقة، إن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من جائحة كورونا، إلا أن الآثار السلبية لا تزال مستمرة في كل أنحاء العالم.
وتوقعت النشار استعادة مصر معدلات نمو ما قبل الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.5% خلال السنة المالية الحالية، وبالمثل في السنة المالية القادمة بافتراض انحسار الجائحة تدريجياً.
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