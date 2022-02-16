هيئة "الغذاء" السعودية تصدر توضيحاً بشأن وجود "أرز بلاستيكي" في الأسواق

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، توضيحاً بشأن منتج "أرز بلاستيكي" في الأسواق، يتم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.

وقالت الهيئة إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق المحلية.

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وأضافت الهيئة أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع "الأرز البلاستيكي"، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.

وأوضحت هيئة الغذاء أنه تبين من نتائج تحليل عينات الأرز أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.