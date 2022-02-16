وزير الموارد البشرية السعودي: سنطلق 30 قرار توطين للوظائف في 2022

قال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، إن الوزارة تعتزم الإعلان عن 30 قرار توطين جديد هذا العام وذلك ضمن معايير محددة لاختيار المهن الموطنة.

وأشار الراجحي إلى أنه تم الإعلان عن 32 قرار توطين نوعي لإيجاد 200 ألف وظيفة خلال 2021 أسهم في توفير ضعف الرقم المتوقع للوظائف.

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وعلى هامش مؤتمر التواصل الحكومي أكد أن نسبة التزام القطاع الخاص بالمهن الموطنة بلغت 95%.

وحول نظام الضمان الاجتماعي الجديد، قال إن النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان والعمل في حال لم يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع.

ولفت الراجحي إلى أن المملكة تستهدف التقدم إلى المرتبة العشرين في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف مواكبة حجم المشروعات العملاقة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ستخلق حولي 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة.