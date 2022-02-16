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 ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 3.8% في يناير متجاوزة التوقعات

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مبيعات التجزئة
داخل أحد متاجر التسوق (تعبيرية)
اقتصاد أميركا

ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 3.8% في يناير متجاوزة التوقعات

بعد تراجعها 2.5% في ديسمبر السابق

دبي - العربية.نت

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أظهرت الأرقام الرسمية، ارتفاع مبيعات التجزئة الشهر الماضي بـ3.8%، متجاوزة توقعات المحللين.

ويأتي النمو في المبيعات خلال يناير بعد أن أظهرت الأرقام تراجعها في ديسمبر بـ2.5%، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

وشهدت المتاجر الكبرى ارتفاعا في المبيعات بأكثر من 9%، مقابل ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14.5% في يناير.

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