.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات والهند تعتزمان توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار غداً

  • الخط
الإمارات والهند
علما الإمارات والهند
اقتصاد الإمارات

الإمارات والهند تعتزمان توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار غداً

خلال قمة تجرى عن بعد

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وسائل إعلام أن الإمارات والهند ستوقعان اتفاقية للتجارة والاستثمار يوم الجمعة خلال قمة تجرى عن بعد يحضرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

ومن المقرر أن يشهد الطرفان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الاتفاقية "تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تشكيك غربي في تراجع روسيا عن غزو أوكرانيا تشكيك غربي في تراجع روسيا عن غزو أوكرانيا
اكتشف المزيد