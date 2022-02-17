الإمارات والهند تعتزمان توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار غداً

ذكرت وسائل إعلام أن الإمارات والهند ستوقعان اتفاقية للتجارة والاستثمار يوم الجمعة خلال قمة تجرى عن بعد يحضرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

ومن المقرر أن يشهد الطرفان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

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وقالت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الاتفاقية "تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".