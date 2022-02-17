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الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروع تأهيل طريق في جيبوتي بـ120 مليون دولار

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الصندوق السعودي للتنمية
الصندوق السعودي للتنمية
السعودية

الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروع تأهيل طريق في جيبوتي بـ120 مليون دولار

الصندوق قام بتمويل 13 مشروعاً في جيبوتي بقيمة 305 ملايين دولار

دبي - العربية.نت

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وضع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل طريق جيبوتي – جلافي، المموّل من قبل الصندوق بمبلغ 120 مليون دولار.

وحسب بيان الصندوق، يسهم المشروع في إعادة تأهيل الطريق من منطقة جلافي على الحدود الإثيوبية باتجاه العاصمة جيبوتي بطول 60 كم، حيث سيتم تنفيذه من قِبل شركة العيوني السعودية للاستثمار والمقاولات.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إن تمويل الصندوق لهذه المشاريع يأتي في إطار الجهود السعودية لمد جسور التعاون الإنمائي مع جمهورية جيبوتي، ومساندة جهودها في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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يذكر أن الصندوق يعمل منذ عقود على تقديم الدعم لمسارات التنمية للإسهام في النمو والازدهار في جمهورية جيبوتي، حيث قام بتمويل 13 مشروعًا تنمويًا، بمبلغ إجمالي قدره 305 ملايين دولار، ومِنَح لتمويل مشاريع إنمائية بقيمة تبلغ حوالي 77 مليون دولار، في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم والبنية الاجتماعية.

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