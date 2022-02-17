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انطلاق أعمال النسخة الثانية من الملتقى الاقتصادي العُماني الإماراتي

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اقتصاد الإمارات

انطلاق أعمال النسخة الثانية من الملتقى الاقتصادي العُماني الإماراتي

على هامش مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو

دبي - العربية.نت

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انطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من أعمال الملتقى الاقتصادي العُماني الإماراتي، على هامش مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو دبي 2020.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز أُطُر التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويشمل البرنامج لقاءات ثنائية بين كبرى الشركات من الجانبين في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك لبحث الفرص المتاحة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

وطالب سالم السيابي رئيس مجموعة السيابي الدولية، خلال لقاء مع العربية على هامش الملتقى إن هناك مطالب بأن يكون هناك وحدة جمركية بين البلدين، وتأشيرة موحدة، وأن يكون هناك قانون عمل موحد.

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