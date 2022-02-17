رئيس شركة بيونتيك: العالم مستعد بشكل أفضل لمواجهة متحورات كورونا

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات، أوجور شاهين، اليوم الخميس، إن العالم أصبح "أفضل استعدادا" للتعامل مع المتغيرات المستقبلية لفيروس كورونا.

وأضاف أوجور شاهين، الذي طورت شركته أول لقاح مرن ضد الفيروس مع شركة الأدوية الأميركية فايزر: "علينا التعود على حقيقة أننا سنضطر إلى التعايش مع الفيروس خلال السنوات العشر القادمة".

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وأضاف شاهين: "ستكون هناك دائما متغيرات جديدة، لكننا نتعلم دائما أكثر ونصبح أكثر استعدادا"، نقلاً عن وكالة فرانس برس.

كانت شركتا فايزر وبيونتيك، قد بدأتا دراسة لتقييم مخصص لمواجهة أوميكرون كورونا لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

وتلقى أول المشاركين المسجلين في التجارب السريرية لقاحا مرشحا قائما على أوميكرون كسلسلة أولية مكونة من جرعتين وكجرعة معززة.