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لبنان يمنح شركة فرنسية عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

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مرفأ بيروت (فرانس برس)
مرفأ بيروت (فرانس برس)
لبنان

لبنان يمنح شركة فرنسية عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

لمدة 10 سنوات

بيروت - رويترز

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قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن لبنان منح شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.

وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020، أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.

وقال الوزير إن العقد يشمل 33 مليون دولار ستدفعها (سي.إم.إيه سي.جي.إم) لتطوير العمل داخل المرفأ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص شروط العقد.

وتملك عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، وانضمت المجموعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.

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