اقتصاد الصين
بيانات حكومية: شحنات الهواتف الذكية في الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي
انخفضت إلى 32.7 مليون في ديسمبر 2021
أعلنت أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية في وقت متأخر من يوم الخميس أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2%، على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير/كانون الثاني.
فقد انخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في يناير/كانون الثاني 2021، وتقل قليلا عن 32.7 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية، وهي مركز أبحاث تدعمه الدولة.
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تواجه شركات تصنيع الهواتف في الوقت الحالي مشكلات في الإنتاج بسبب النقص العالمي في الرقائق.
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