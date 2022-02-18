.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيانات حكومية: شحنات الهواتف الذكية في الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي

  • الخط
هواتف ذكية في الصين
متجر لبيع الهواتف الذكية في الصين
اقتصاد الصين

بيانات حكومية: شحنات الهواتف الذكية في الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي

انخفضت إلى 32.7 مليون في ديسمبر 2021

شتغهاي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية في وقت متأخر من يوم الخميس أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2%، على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير/كانون الثاني.

فقد انخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في يناير/كانون الثاني 2021، وتقل قليلا عن 32.7 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية، وهي مركز أبحاث تدعمه الدولة.

تواجه شركات تصنيع الهواتف في الوقت الحالي مشكلات في الإنتاج بسبب النقص العالمي في الرقائق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا سحبت فرنسا قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب من مالي؟ لماذا سحبت فرنسا قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب من مالي؟
اكتشف المزيد