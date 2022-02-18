الجدعان: يجب مراعاة تداعيات الجائحة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في عدة تغريدات عبر "تويتر"، إنه يجب مراعاة التداعيات المتوسطة وطويلة المدى للجائحة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

وأضاف الجدعان "اختتمنا اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية والمملكة العربية السعودية على أتم الاستعداد لدعم الرئاسة الإندونيسية والعمل المشترك من أجل النمو القوي والمستدام والشامل".

مادة اعلانية

وأوضح الجدعان "يجب مراعاة النظر في العوامل الرئيسية للتضخم في أسعار السلع والأغذية على الصعيد العالمي كاضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، والعواقب غير المقصودة لبعض السياسات المتخذة في سياق مواجهة التغير المناخي".

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتعهد وزراء مالية مجموعة العشرين بنهاية اجتماعهم الذي ينتهي الجمعة باستخدام جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع أزمة كورونا والسيطرة على التضخم وسط تزايد عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية من دون الإشارة بشكل مباشر إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.

وأضافت مسودة البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين أن الاضطرابات في المعروض، وعدم التوافق بين العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع من الأسباب وراء ارتفاع التضخم في العديد من الدول.

وأكدت الدول المجتمعة على ضرورة ضمان استقرار الأسعار باستخدام الأدوات المتاحة لكل دولة مع التزامن بالتواصل فيما بينها.