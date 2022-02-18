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"الصناعة" السعودية تعاقب 51 منشأة لمخالفة نظام الاستثمار التعديني في يناير

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وزارة الصناعة والثروة المعدنية جديد
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اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية تعاقب 51 منشأة لمخالفة نظام الاستثمار التعديني في يناير

نفذت 702 جولة رقابية على المواقع التعدينية

الرياض - واس

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نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 702 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي 2022، حيث أصدرت 51 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 29 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و8 عقوبات لاستغلال خام البحص و7 لاستغلال مواد الردميات و4 عقوبات لاستغلال مواد الطين، بينما أصدرت عقوبة واحدة لاستغلال الحجر الجيري، ورمل السيليكا، ومواد الفلسبار.

وأشارت الوزارة ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بـ 13 عقوبة لكل منهما، ثم منطقة الرياض بـ12 عقوبة، تليها منطقة تبوك بـ 6 عقوبات، ومنطقة المدينة المنورة بـ4 عقوبات، في حين سجلت مناطق القصيم والجوف وجازان عقوبة واحدة لكل منها.

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وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تسعى إلى مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع، مشيرة إلى أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة.

وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

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