.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات: ضمان أمن الطاقة يتطلب الاستفادة من جميع مصادرها

  • الخط
Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Group CEO, addresses a gathering during the India Energy Forum in New Delhi, India, October 15, 2018. (Reuters)
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر
اقتصاد

الإمارات: ضمان أمن الطاقة يتطلب الاستفادة من جميع مصادرها

وزير الصناعة والتكنولوجيا: من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز

أبوظبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة أنباء الإمارات السبت عن وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان بن أحمد الجابر قوله إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج.

قال الجابر خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن ضمان أمن الطاقة في العالم يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات قادمة.

ويشغل الجابر أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وأضاف "يجب أن ندرك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من مشكلات اجتماعية بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر مخاوف من مشكلات اجتماعية بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر
اكتشف المزيد