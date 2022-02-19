النمو الروسي 4.7% مع اقتصاد خال من قيود كورونا

سجلت روسيا التي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية الوباء، ارتفاعا سنويا بنسبة 4,7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها عام 2021 بحسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاء روستات الجمعة.

هذه النتيجة ناجمة عن "انتعاش النشاط الاقتصادي" كما أعلنت روستات في مذكرة مشيرة الى استئناف الاستهلاك.

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تشير هذه النتائج الى انتعاش أكيد بعد سنة 2020 التي كانت تحت وطأة الوباء.

بين القطاعات التي شهدت أسرع نمو، الفنادق والمطاعم (+ 24%) والثقافة والرياضة (+8%) وتجارة الجملة والتجزئة (+8%).

وارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 5,3%.

لكن تم وضع العام في روسيا تحت اشارة التضخم الذي بلغ حوالي 7% على سنة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خاص الذي يلقي بثقله على العائلات الأفقر.

بحسب روستات، فإنه في عام 2021 تضاعف سعر الملفوف وزاد سعر البطاطس بنسبة 60%. تتراجع القدرة الشرائية لدى الروس منذ 2014.

الاقتصاد الروسي كان بمجمله نسبيا بمنأى من الوباء في 2020 (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1%) بسبب قرار عدم فرض إغلاق في البلاد مجددا بعد أول موجة من كوفيد-19.