النمو الروسي 4.7% مع اقتصاد خال من قيود كورونا
انتعاش أكيد بعد سنة 2020 التي كانت تحت وطأة الوباء
سجلت روسيا التي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية الوباء، ارتفاعا سنويا بنسبة 4,7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها عام 2021 بحسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاء روستات الجمعة.
هذه النتيجة ناجمة عن "انتعاش النشاط الاقتصادي" كما أعلنت روستات في مذكرة مشيرة الى استئناف الاستهلاك.
تشير هذه النتائج الى انتعاش أكيد بعد سنة 2020 التي كانت تحت وطأة الوباء.
بين القطاعات التي شهدت أسرع نمو، الفنادق والمطاعم (+ 24%) والثقافة والرياضة (+8%) وتجارة الجملة والتجزئة (+8%).
وارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 5,3%.
لكن تم وضع العام في روسيا تحت اشارة التضخم الذي بلغ حوالي 7% على سنة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خاص الذي يلقي بثقله على العائلات الأفقر.
بحسب روستات، فإنه في عام 2021 تضاعف سعر الملفوف وزاد سعر البطاطس بنسبة 60%. تتراجع القدرة الشرائية لدى الروس منذ 2014.
الاقتصاد الروسي كان بمجمله نسبيا بمنأى من الوباء في 2020 (تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1%) بسبب قرار عدم فرض إغلاق في البلاد مجددا بعد أول موجة من كوفيد-19.
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