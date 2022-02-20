الكويت.. قرارات تخفيف إجراءات كورونا تدخل حيز التنفيذ
السماح بدخول غير المحصنين للمجمعات التجارية اعتبارا من اليوم
دخلت اليوم الأحد قرارات مجلس الوزراء الكويتي بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا، حيز التنفيذ.
وكان مجلس الوزراء وافق في الرابع عشر من فبراير الجاري على السماح بدخول الأماكن المغلقة لغير المحصنين، شريطة إجراء فحص الكشف عن كورونا (بي سي آر)، إضافة إلى السماح بدخول المحصنين وغير المحصنين إلى المجمعات التجارية.
كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن عودة نظام الدوام الرسمي للحكومة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات القادمة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات السابقة، وقرر إعادة رص الصفوف بالمساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وإتاحة دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.
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