انطلاق أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بالمدينة المنورة.. غدًا
المنتدى يستمر لمدة 3 أيام
تنطلق غدًا الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة في المدينة المنورة، بمشاركة نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.
ويعقد على هامش المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي الذي يتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودية، ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهّل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيص لها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال.
وسيصاحب أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة معرض تعقد من خلاله ورش عمل يقدمها كبار المسؤولين التنفيذيين من جهات فاعلة في المملكة والعالم حول "ريادة الأعمال في الضيافة والسياحة : الاتجاهات والفرص" و"ريادة الأعمال والممارسات الريادية المستدامة" و"التفكير التصميمي" و"الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي" و"التمويل التأسيسي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".
وتتضمن جلسات المنتدى جلسة نقاش حول (تعزيز المستقبل : اقتصاد موجه نحو البيئة - المدينة المنورة مدينة ذكية آخذة في التنامي - قصص نجاح ونمو الشركات الناشئة - تحفيز النمو المتسارع الجديد في منظومات ريادة الأعمال) إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان 15 عامًا من الابتكار- رحلة منتدى MIT لريادة الأعمال، كما يقدم معهد ماساتشوستس التكنولوجي دراسة حالة برنامج تسريع نمو ريادة الأعمال المناطقية في السعودية.
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