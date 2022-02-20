مصر والأردن توقعان اتفاقية لزيادة قدرات الربط الكهربائي بينهما

توقع مصر والأردن، اليوم الأحد، اتفاقية إطارية للمضي في العمل على زيادة قدرات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

يأتي التوقيع ضمن محضر اللجنة العليا المصرية الأردنية التي تجري اليوم بحضور وفد رفيع المستوى من القاهرة والأردن، وفق بيان وزارة الكهرباء المصرية.

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واجتمع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

أوضح شاكر، أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار كالأردن.

وذكر أنه يجرى حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.

وتابع : "جار حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا".

وأشار شاكر إلى دراسة الربط الكهربي جنوباً في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وأكد على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ويعود بالنفع على جميع الأطراف.