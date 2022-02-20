وزير المالية السعودي: من المهم مراعاة تداعيات الجائحة على الاستقرار المالي

قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إنه من المهم للغاية مراعاة التداعيات المتوسطة والطويلة المدى للجائحة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي، مع أهمية مراعاة النظر في العوامل الرئيسية للتضخم في أسعار السلع والأغذية على الصعيد العالمي كاضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، والعواقب غير المقصودة لبعض مواقف السياسات المتخذة في سياق مواجهة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية افتراضياً، يومي الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

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وأكد الجدعان أن حوار المستثمرين الذي تم إنشاؤه في ظل رئاسة السعودية لمجموعة العشرين واستمراره من قبل الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، يساعد في تحديد الحلول المستدامة، مشيرا إلى أن البنية التحتية المستدامة وتكنولوجيا البنية التحتية هي مواضيع ذات أهمية ووثيقة الصلة بتغير المناخ.

وأضاف: "لذلك ينبغي التأكد من قدرتنا على تلبية توقعات المستثمرين وتحقيق التآزر الكامل بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار المستدام".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول، وذلك بناءً على محاور برنامج الرئاسة الإندونيسية تحت شعارها "نتعافى سويًا، نتعافى بشكل أقوى" والذي يعكس روح العمل الجماعي تجاه التعافي الاقتصادي العالمي.

وبصفتها عضوا في مجموعة العشرين، شاركت المملكة في صياغة البيان الختامي للاجتماع مع الدول الأعضاء، مع استمرار المملكة في دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

وكان وفد وزارة المالية السعودية، عقد على هامش الاجتماعات، اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يشار إلى أن إندونيسيا تسلمت رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر2021 بعد اختتام قمة القادة لمجموعة العشرين في روما تحت الرئاسة الإيطالية.