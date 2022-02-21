الصناعة السعودية نفذت 891 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في يناير الماضي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن مواصلة زياراتها الميدانية؛ للإشراف على المنشآت الصناعية، ومتابعة جودة منتجاتها، منفذة 891 زيارة خلال شهر يناير الماضي على المصانع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن إدارة المتابعة والرقابة الصناعية نفّذت 335 زيارة لمصانع المنطقة الشرقية، و312 زيارة في مصانع منطقة الرياض، فيما نفّذت 165 زيارة على مصانع منطقة مكة المكرمة، و34 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 20 زيارة لمصانع منطقة القصيم، و9 زيارات لمصانع في منطقة عسير.

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كما نفّذت الوزارة 5 زيارات ميدانية في منطقة جازان، و3 زيارات لمصانع منطقة تبوك، و3 زيارات ميدانية في منطقة الحدود الشمالية وحائل، ونفذت زيارتين ميدانيتين للمنشآت الصناعية في منطقة الجوف.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل تنفيذ زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيانها إلى أن زيارات إدارة المتابعة والرقابة الصناعية تستهدف أيضاً التأكد من التزام المصانع بإجراءات الأمن والسلامة، حيث يشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة من الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة، وكذلك التأكد من الحصول على التصريح البيئي الذي يهدف إلى الالتزام بمواد النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية للمحافظة على البيئة.

كما تحرص الوزارة من خلال متابعتها المستمرة للمنشآت الصناعية على دعم الصناعات المحلية في جميع الأنشطة، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.