النمسا: العقوبات الأوروبية على روسيا ستشمل "نورد ستريم 2"

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر اليوم، إن حزمة عقوبات يجهزها الاتحاد الأوروبي في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، تتضمن إجراءات تستهدف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وأبلغ نيهامر مؤتمرا صحافيا أن "المصادقة (على خط الأنابيب) سيجري وقفها عندئذ (إذا حدث غزو روسي)، ولا شك في ذلك، وعليه فإن ذلك يعني أن (نورد ستريم 2) جزء من العقوبات".

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واكتمل بناء خط الأنابيب، لكن لم يبدأ تشغيله حتى الآن بانتظار موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه منذ بدء الأزمة الأوكرانية هددت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا، ومن أبرز المواضيع التي لوحت بها واشنطن، مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم2"، الذي سيزود أوروبا باحتياجاتها من الغاز في ظل الأسعار المرتفعة للطاقة.