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المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون تجاري واقتصادي

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وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في زيارتها إلى المغرب (رويترز)
وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في زيارتها إلى المغرب (رويترز)
المغرب

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون تجاري واقتصادي

يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون منذ تطبيع العلاقات في أواخر عام 2020

دبي - العربية.نت

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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، بأن المغرب وإسرائيل وقعا اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي لتسهيل الاستثمارات، حيث يتطلع الجانبان إلى توسيع التعاون منذ تطبيع العلاقات في عام 2020.

ووقع الاتفاق في الرباط وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ووزير التجارة المغربي رياض مزور.

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يوم الخميس، إن وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، ستبدأ زيارتها الأحد وستلتقي وزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش.

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وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن الاتفاق سيضع البنية التحتية الاقتصادية لتوسيع التجارة بين البلدين.

وقالت باربيفاي: "المغرب بلد مهم بالنسبة لإسرائيل، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا"، وفق "رويترز".

وأضافت في بيان: "على الرغم من العلاقات التجارية القائمة والصناعة الإسرائيلية الموجودة في المغرب، فإن نطاق التعاون الاقتصادي محدود في ما يتعلق بالإمكانيات، والتي إذا تم تحقيقها ستسهم بشكل كبير في الرفاه الاقتصادي والنمو لكلا البلدين".

وقالت الوزارة إن التجارة الثنائية كانت صغيرة لكنها في ارتفاع، لتصل إلى 131 مليون دولار في عام 2021.

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